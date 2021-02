“Contenta, nerviosa y embarazada”: Sascha Fitness espera a su tercer hijo

¡La familia crece! Este sábado, la influencer y nutrióloga Sascha Fitness, reveló estar embarazada por tercera ocasión. ¡Esto es lo que sabemos hasta ahora!

A través de su cuenta oficial de instagram, la influencer compartió la gran noticia con sus fieles seguidores. En la publicación, Sascha dijo encontrarse en su novena semana de embarazo.

“¡¡¡Sorpresa!!! ¡¡¡Y se nos creció la familia, estamos muy felices y emocionados!!! ¡Las niñas ni les cuento!”, comenzó su mensaje.

Asimismo, confesó que luego de darle muchas vueltas al asunto, decidió soltar la noticia de su embarazo para poder compartir más de cerca los retos que vienen con ser mamá.

“Normalmente la gente espera para decirlo después de las 12 semanas (…) Pensamos mucho si contarlo o no y al final pensamos: ¿por qué no? Así puedo compartirles la parte para mí más difícil del embarazo que es el primer trimestre, son los síntomas en mi opinión más rudos, donde hay más miedo, ansiedad, malestar, y es algo que poco se ve en redes”.

Además, Sascha dijo que “ha sido el embarazo que más duro me ha pegado, muchas náuseas, todo me da asco, por eso no he podido seguir cocinando, los olores me vuelven loca, sueño, flojera, vómito…”

Sascha Fitness se sinceró al recordar la pérdida de un bebé, meses antes de saber que estaba embarazada de nueva cuenta. También recalcó que quiere ser muy sincera sobre sus emociones.

“Quiero compartirles mis ansiedades y miedos por ser el primer trimestre, creo que la mayoría nos sentimos así sobre todo nuevo después de una pérdida, así que todas sus buenas vibras, bendiciones y oraciones serán bien recibidas y agradecidas”, finalizó.

