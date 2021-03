La actriz y comediante Consuelo Duval abrió su corazón y reveló algunos de los momentos más difíciles de su vida, dando a conocer que desarrolló un problema con el alcohol hace unos años.

Durante la última transmisión del programa de Unicable, Netas Divinas, Consuelo Duval destapó que hace algunos años se vio afectada por el alcoholismo. Esto tras la detección de cáncer de su padre.

Con la voz entrecortada, Duval indicó que tuvo que “tocar fondo”, y darse cuenta que ya no era ella, para tomar la decisión de dejar su adicción al alcohol.

“Me enganché muy cabrón con el alcohol y llegó un momento en el que un día me desperté, hace como dos años y dije: ‘No quiero esto nunca más’. Sentía que yo no era yo si no tenía dos o tres copas de tequila”.

Además, la intérprete de “Federica” en La Familia Peluche, reveló que en varias ocasiones se encontró no acordándose de lo que había pasado la noche anterior.

“Me levantaba angustiada pensando: ‘¿Qué hice ayer?’ y es la sensación más espantosa de tener en la vida. Un día me dormí y le dije a Diosito: ‘No permitas que esto vuelva a pasar'”, relató Consuelo.

A pesar de ese oscuro episodio en su vida, Consuelo Duval afirmó estar más recuperada y feliz que nunca, e incluso bromeó diciendo que ahora ya “le cuesta tomarse una copita”.

“No es que le tenga tirria y ya no bebas, pero ya no me entra. Si me tomó una, pero ya no quiero volver a ser esa Consuelo que fui. Mientras todo lo malo estaba pasando en mi vida yo traía una fiesta”, concluyó la comediante.

