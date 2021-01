Consuelo Duval revela que Danna Paola le rompió el corazón a su hijo

Danna Paola es una artista que siempre ha mantenido su vida amorosa de manera privada, sin embargo, fue la conductora y comediante, Consuelo Duval, quien hizo una impactante revelación sobre ella y su hijo Michel.

La conductora del programa Netas Divinas, confesó en el programa de Unicable que Danna Paola fue el primer amor de su hijo Michel.

Su confesión se dio durante una visita de Danna Paola hace dos años al programa, en donde al momento de la presentación, Consuelo aprovechó para compartir la anécdota.

“Tengo que hacer una neta confesión divina: fue mi nuera. De los cinco a los ocho años y es la primera mujer que le rompió el corazón a mi hijo”, compartió a sus compañeras, Daniela Magún, Natalia Téllez y Paola Rojas.

La intérprete de Federica Peluche provocó la risa del público al presentarla con el conocido grito: “¡Qué pase la desgraciada!”.

A pesar de que Danna Paola no siguió la broma, compartió con las conductoras algunas de sus experiencias sobre el manejo que da a sus redes sociales.

Esta no ha sido la única ocasión en la que Danna Paola ha sido cuestionada sobre su vida amorosa y ella evada las preguntas. La cantante siempre se ha enfocado en hacerse notar por su talento y no sus relaciones.

En varias ocasiones se le ha cuestionado sobre la relación que mantuvo con su entonces compañero de telenovela, Eleazar “N”, quien fue detenido hace un par de meses, por violencia contra su pareja.

Ante esto, la actriz no se ha pronunciado. Pero, confesó que si ha sido víctima del machismo y conductas violentas en sus relaciones y dentro de la industria musical.

“Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”, dijo en entrevista con el programa Sale el Sol.

