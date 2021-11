Consuelo Duval NO iba a ser Federica en La Familia P. Luche, iba a serlo esta actriz

La Familia P. Luche es una de las series más exitosas de la televisión mexicana en los últimos años. Desde su estreno el 7 de agosto de 2002, este programa de comedia creado por el actor y productor de televisión y cine, Eugenio Derbez, causó sensación entre los espectadores que noche a noche se sentaban frente a su televisor para disfrutar del humor y ocurrencias de Ludovico y Federica, así como del resto de los personajes.

Ahora, luego de casi 20 años de su lanzamiento esta serie sigue transmitiéndose en televisión de paga, así como desde plataformas de streaming, haciendo reír a chicos y grandes y cosechando un éxito rotundo, derivado en gran parte por las actuaciones de Derbez y Consuelo Duval.

Y a propósito de esta actriz de 52 años de edad, el actor de la cinta No se aceptan devoluciones, sostuvo una charla con Regina Blandón, actriz que interpretó a Bibi en La Familia P. Luche, en la cual hizo una revelación que seguro dejó a muchos con la boca abierta: qué Duval no iba a estar en la serie y que su aparición como Federica fue accidental.

Consuelo Duval no iba a ser Federica P. Luche, sino está actriz

Durante una de las emisiones de su nuevo programa DesHecho en Casa, Eugenio Derbez se confesó con Blandón en una videollamada y habló sobre la participación de Consuelo Duval en La Familia P. Luche.

En dicha conversación, el también empresario de 61 años de edad dijo que Duval no estaba contemplada para interpretar a Federica, pues la actriz que se había requerido para interpretar ese papel era Dacia Arcaraz, por lo que la entrada de la también comediante y conductora de televisión había sido un mero accidente.

Para el sketch de escena viene Darcia Arcaraz y en eso me dicen que no puede llegar porque tuvo un contratiempo, pero me dicen: ya le hablé a Consuelo Duval, ¿qué opinas? Pues si es lo único que hay, pues ni modo, expresó Derbez.

No obstante, el actor comentó que lo que sucedió fue justo, ya que ella sí había llegado al llamado, cuando Arcaraz no lo había hecho.

También compartió que cuando llegó Consuelo Duval grabaron un sketch, el cual quedó muy bien y funcionó, y ya para el momento en que decidió hacer toda la serie, fue como inició el casting para el resto de los personajes.

Además de revelar lo que sucedió con Duval, Regina Blandón aprovechó para externar cómo se sintió el día que tuvo que adicionar para el papel de Bibi, afirmando que se atemorizó al ver que las otras actrices eran mayores que ella, ya que mientras ella tenía 10 años, el resto de sus compañeras se encontraban entre los 15 y 16 años.

Al final, la actriz dijo que le encantó que su madre haya recibido la llamada de Gus Rodríguez para decirle que se había quedado con el papel dd Bibi en La Familia P. Luche.