Consuelo Duval lució igual a la princesa Diana cuando se casó

Ahí estaba yo… disfrazada de señora a los 23 años casándome (Con @palyoficial en mi panza) con mi papá (encabronado) pero a mi lado! Si entender por qué me casaba tan chiquita y justo “recién graduada de actriz” . El caso es que mi hermanos me dijeron que si mi papá se enteraba que estaba embarazada sin casarme.. se moría.. por eso… no me case una, ni dos, me casé treeees veces por no matar a mi papá!🤪 #rianseamargados #tbt #fotoinedita