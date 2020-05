Consuelo Duval lanza fuerte amenaza a Karla Panini. Así se refirió la comediante sobre la ex lavandera, a quien no puede ver ni en pintura por haber traicionado a su amiga.

La actriz y comediante dio una entrevista a los pocos meses de cuando falleciera su amiga Karla Luna, por lo que así se refirió al momento de hablar sobre Panini.

Como se ha venido mencionado la cruel traición de Karla Panini y Américo Garza le hicieron a Karla Luna ha vuelto a resurgir.

Aunque han pasado algunos años los internautas no logran perdonar a Panini y Garza por el dolor que le causaron a la fallecida Luna.

El estar en cuarentena por el coronavirus que está azotando a varios países en el mundo, los internuatas han vuelto a sacar a luz entrevistas, historias que surgieron en su momento sobre la gran polémica que sigue rodeando al ahora matrimonio.

Una de las entrevistas que ha vuelto a salir a luz es la que concedió Consuelo Duval al programa ‘Ventaneando’ al poco tiempo de haber fallecido su entrañable amiga Karla Luna.

Durante la entrevista la comediante confeso que se hizo amiga de Karla Luna debido a que convivieron durante seis meses en un proyecto que realizaron previó a que ocurriera su fallecimiento:

“Es una guerrera incansable que me dejó en esas 12 horas que estuvimos juntas la lección más grande de toda mi vida. La vida vale mucho la pena, esta mujer aguantó y aguantó por ver un día más a sus hijas. Es conmovedora, inspiradora y es una reina donde quiera que esté Karla Luna Dios la tiene en su santa gloria”, dijo.

En cuando al ser cuestionada sobre Karla Panini, la comediante dejó muy en claro que si la ve es capaz de golpearla:

“Yo espero, por ella eh… estoy enojada… a la otra no la quiero ver porque sí le parto su ma… no sé si estoy loquita pero sí tengo ganas de partirle la ma… no la conozco y ni la quiero conocer. Si la veo contendría mis ganas de madr…, esta Tlatelolca que llevo dentro… y de darle un jalón de pelos… y a él por cobarde”, confesó.