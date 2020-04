Constanza sigue los pasos de su fallecida mamá, Edith González. Ella es la única hija que tuvo la actriz, quien este 2020 cumplirá su primer aniversario luctuoso.

La adolescente tiene un gran parecido con su famosa madre cuando tenían la misma edad. Tras el fallecimiento de la actriz, ella vive con padre biológico Santiago Creel.

Todo indica que Constanza Creel González heredó el amor a las causas sociales como lo hizo su mamá, la fallecida Edith González.

Así lo reveló la actriz Vanessa Buache, quien fuera una de las mejores amigas de la fallecida actriz, ella comentó que Constanza la acompañó a la marcha que se hizo el día ocho de marzo en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer:

Según Vanessa informó que la familia de Edith González se encuentra bien, aunque no fue un proceso fácil para ellos:

“Todos se encuentran bien gracias a Dios y claro que tengo contacto con ella, la familia ha tenido qué curar está herida poco a poco, la ausencia no es que se supere, se aprende a vivir con ella, no ha sido un proceso fácil para nadie cercano y mucho menos para su hija, pero, la luz de Edith es tan grande, y lo digo en presente, que su energía no desaparece y ha cobijado profundamente a su hija y todas las acciones que ya empieza a realizar”, comentó Bauche.