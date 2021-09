Conoce el palacio en el que Camila Cabello se transformó en “Cenicienta”

Hace una semana llegó a la plataforma Amazon Prime la nueva versión de la película “Cinderella”, conocida en español como Cenicienta, protagonizada por la cantante cubana Camila Cabello.

Con el estreno de la cinta han surgido varias interrogantes sobre su realización, siendo las locaciones uno de los elementos más llamativos dentro de la historia.

Si bien la película “Cenicienta” se filmó en varios escenarios emblemáticos del Reino Unido, hubo uno que se robó las miradas, el castillo en donde la princesa perdió su zapatilla.

Se trata del recinto llamado Waddesdon Manor, que se ubica en la localidad de Aylesbury Vale, a unas 60 millas al noroeste de la ciudad de Londres.

Así es el lugar donde se filmó “Cenicienta” de Camila Cabello

La residencia en donde Camila Cabello grabó algunas de las escenas más icónicas en la cinta fue construida entre los años 1877 y 1883, a petición del barón Ferdinand Rothschild.

Desde entonces, ha tenido varias remodelaciones, siendo la ocurrida en el año 1890 la más popular. Esto debido a que se le instaló un ascensor para facilitar los traslados de los residentes y de sus empleados.

Actualmente, la impresionante mansión cuenta con 6,000 acres, y alberga un museo, un zoológico, un viñedo. Por otro lado, se ha convertido en un sitio popular para la realización de bodas, de visitas turísticas y guiadas; así como el escenario de varias producciones.

Además de “Cenicienta” con Camila Cabello, el Waddesdon Manor ha servido como locación para las películas “An Ideal Husband”, “Never Say Never Again”, “The Queen”, “Sherlock Holmes: A Game of Shadows” y “Rebecca”, por mencionar algunos.

