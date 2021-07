Hiroshi de “Pequeños Gigantes” debutará en la escena musical junto a Christian Nodal

A varios años de haber obtenido el segundo lugar en la famosa competencia infantil “Pequeños Gigantes”, Hiroshi debutará en la escena musical junto al cantante Christian Nodal.

El pequeño tenía solo 11 años cuando fue uno de los participantes del programa conducido por Galilea Montijo, y semana a semana se robó el corazón de miles de televidentes.

Este 2021, Hiroshi de 22 años no abandona su sueño de pisar grandes escenarios y dar a conocer su música, por eso retoma su carrera como cantante y lo hará de la mano de un grande: Christian Nodal.

En entrevista reciente con varios medios de comunicación, el joven describió cómo ha sido su transformación hacia la adultez para así llegar a lograr su sueño.

“La esencia siempre va a ser la misma. Probablemente el Hiroshi de ahora es más maduro, más responsable, ha cambiado su manera de cantar, su voz. Me he tenido que adaptar a todos esos cambios para poder seguir con este sueño que desde niño tengo: ser un cantante reconocido mundialmente”, declaró.

Hiroshi cantará junto a Christian Nodal

En cuanto fue cuestionado sobre su participación en la gira del novio de Belinda, Hiroshi aseguró estar muy emocionado, pues siempre ha sido fan del cantante regional mexicano.

“Es una nueva experiencia, un nuevo proyecto que se viene fuerte y espero contar con el apoyo de muchos. Siempre que me preguntaban con quién me gustaría grabar una canción y decía que con Christian. Soy fan de sus canciones y cuando me ofrecieron abrir sus conciertos ni lo pensé“, detalló.

Para concluir, el cantante señaló que “la vida da muchas vueltas y ahora es muy chido lo que me está pasando y no descarto hacer una colaboración con él. Estaría súper bien que se diera una composición entre los dos”.

