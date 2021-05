Conoce a Sergio Chamy, el abuelito que buscó trabajo y terminó nominado en los Oscar

Nunca es tarde para cumplir tus sueños, así lo demostró Sergio Chamy, quien a sus 87 años decidió buscar trabajo en el periódico. El abuelito de origen chileno nunca se imaginó que este intento de “distraerse” lo llevaría a ser el protagonista de un documental en Netflix; mucho menos a ser nominado en los Premios Oscar . ¿Quieres conocer la historia? Sigue leyendo para enterarte.

“Se busca adulto mayor hombre. Jubilado entre 80 a 90 años. Autovalente, de buena salud, discreto y con manejo en tecnología para realizar una investigación. Con disponibilidad para vivir fuera de casa por tres meses”, fueron las líneas que Don Sergio encontró en un periódico mientras buscaba empleo; sin saber que terminaría siendo la mejor aventura de su vida.

Al acudir a la “entrevista de trabajo” Sergio Chamy pasó de no ser reconocido en las calles, a ser un infiltrado en un asilo para protagonizar el documental “El Agente Topo”.

El documental que retrató la realidad de los asilos

Dirigido por la realizadora Maite Alberdi, buscó retratar la realidad que viven miles de adultos mayores dentro de las casas de retiro en su natal Chile.

Sergio Chamy fue el candidato perfecto para cumplir el rol de infiltrado en el geriátrico. Este consistió en permanecer poco más de 4 meses como un integrante más del lugar.

Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas, ya que en varias entrevistas el actor reveló que allí dentro enfrentó uno de sus más grandes miedos: el abandono.

“Aun no me cabe en la cabeza cómo puede haber familias que van a dejar a los abuelos a un hogar y los abandonan. Es como dejar una mesa ahí porque ya no te sirve”, dijo para los micrófonos de un medio estadounidense.

Sergio Chamy y su camino como activista

Para el protagonista de “El Agente Topo” la labor solo ha comenzado. El famoso declaró que lo vivido durante su investigación no ha hecho más que impulsarlo a salvaguardar los derechos de los adultos mayores.

Además de dar a conocer las problemáticas a las que se enfrentan día con día, Sergio Chamy busca recaudar fondos para fundaciones que tienen como objetivo rescatar ancianos.

“Cuidar a los adultos mayores es tarea de todos. ¡Ayúdame a cumplir esta misión!”, fue el mensaje con el que el nominado al Oscar hizo su llegada a Instagram.

