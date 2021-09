Conoce a Nacho Redondo, el comediante venezolano que la está rompiendo en EE.UU.

Acostumbrado desde muy pequeño a afrontar sus problemas a través de la risa, el comediante venezolano Nacho Redondo descubrió que su pequeño truco podría no solo ayudarlo a él, sino a otras personas. Y, ¿Quién sabe? De paso podría servir para pagar sus cuentas.

En entrevista exclusiva con EL DICTAMEN, el comediante nos compartió detalles sobre su exitosa gira “Macadamia”, con la que ha logrado conquistar algunos de los escenarios más difíciles de Estados Unidos y que califica como su mejor trabajo hasta ahora. Además, hizo un viaje en el tiempo y recordó qué lo llevó a elegir esta polémica profesión.

“Mi entorno es muy particular, porque toda mi familia está involucrada de una manera u otra con psicología, y yo estoy en terapia desde muy pequeño. Comencé a descubrir que reírme de las cosas feas de mi vida, de mis tragedias y de mis sombras personales me lo hacía más llevadero. Por eso comencé a desarrollar una habilidad por articular estas cosas de una manera que yo considero estaba interesante para el momento”, contó el famoso.

Cuando se despidió de Venezuela en 2017, el comediante nunca se imaginó que sería México el lugar donde echaría raíces y se acercaría cada vez más a encontrar su verdadera identidad artística.

“Siempre pensé que yo no iba a lograr conseguir comedia si no estaba atormentado, y finalmente logré descubrir lo contrario. Y dije: ‘Ah no, mira sí que pude y no tuve que ir al recurso que sé que es por el que la gente me conoce. Me refiero a chistes como a los que estaba acostumbrado'”, dijo.

Y no cabe duda que todo el esfuerzo ha valido la pena, pues Nacho Redondo se ha embarcado en una gira por todo Estados Unidos. En ella comparte su más reciente material con quienes están dispuestos a dejar de lado los prejuicios y pasar un rato de diversión.

“Se llama Macadamia y tiene una razón de ser, tiene su reveal dentro de la rutina. Es una hora completamente nueva, que nunca había probado y que me lancé a los leones a ver qué pasaba (…) Te puedo decir que esta es la hora que más he disfrutado hacer, además la gente me lo comenta… Está muy alineada con ‘mi momento’ ahorita, estoy como más alegre, más interactivo y se nota“, destacó.

“Mi profesión grita: ‘¡no me tomes en serio!'”: Nacho Redondo

Casi que al estilo Spiderman, la profesión del también influencer viene con una “gran responsabilidad” o por lo menos así lo han querido plantear sus detractores, quienes en reiteradas ocasiones lo han criticado por la “insensibilidad” de su comedia.

Al respecto, Nacho Redondo señaló que existe una idea muy equivocada sobre las personas que se dedican a la comedia de “choque”, pues se cree que el objetivo principal es ofender, cuando no es así.

“Yo quiero que la gente la pase bien, yo no quiero que la gente se ofenda. Lamentablemente vivimos en un momento donde cualquier cosa puede ser malinterpretada o sacada de contexto; y cuando digo ‘sacado de contexto’ me refiero a que la gente no entiende que no me puede tomar en serio. Mi profesión grita: ‘No me tomes en serio’, estoy hablando irónicamente, sarcásticamente, estoy exagerando una situación. Por eso repito, lo único que quiero es que la gente se la pase bien y disfrute el momento”, expresó.

Además de su pasión por la comedia, el oriundo de Venezuela se caracteriza por aceptar nuevos retos y disfruta de seguir creando, por lo que desde hace tres años apostó por el contenido digital con su podcast Escuela de Nada, y este 2021 se corona como el podcast más escuchado de Latinoamérica.

Al respecto, el comunicador de 35 años aseguró que el proyecto que emprendió al lado de Leo Rojas y Chris Andrade “se volvió una locura y un boom que nunca vimos venir. Es básicamente la manera en la que metabolicé mi deseo de generar contenido constante sin tener que ir a una tarima ha hacerlo”, concluyó.

