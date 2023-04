Confirman serie de Harry Potter en HBO Max

¡Enhorabuena para los Potterheads!, este miércoles la plataforma de Streaming MAX, anunció que Harry Potter tendrá su propia serie Live Action.

La noticia fue dada a conocer a través de un breve teaser publicado en las redes sociales de la cadena de suscripción estadounidense.

Cabe recordar que tras el éxito de las obras literarias, Harry Potter fue llevado a la pantalla grande, convirtiéndose en una de las sagas de películas más populares en los 2000´s.

Narra la historia de un niño con habilidades mágicas que asiste a la escuela de hechiceros de Hogwarts, su última película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, se estrenó en 2011.

Es importante mencionar que este día HBO también informó que ahora su plataforma se llamará MAX, tras su fusión con Warner Bros Discovery.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch