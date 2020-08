¿Confirman que hijo de Cuahtémoc Blanco estará en MasterChef México? Sólo le falta pasar un filtro para integrarse a la octava temporada…

¿El hijo de Cuauhtémoc Blanco estará en esta temporada de MasterChef México? La chef Betty Vázquez detalló que Cuauhtémoc Blanco Santoyo ya pasó dos de tres filtros que son necesarios para ser uno de los participantes de la octava temporada de este exitoso reality show transmitido en Tv Azteca.

Así lo compartió en entrevista con Flor Rubio para Fórmula Espectacular, en donde además dijo, no sabía que Blanco Santoyo era el hijo del gobernador de Morelos.

Sí, yo lo entrevisté y a mí lo que me gustó, yo no soy de futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él, de entrada te lo digo (…). El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir mi papá es esto. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho. Segundo, me lo pasan a mí, y pasan su entrevista conmigo y yo lo califico, pero lo que menos me imaginé es que es hijo de un deportista famoso, que es gobernador”.

La chef Betty detalló que a Blanco Santoyo sólo le falta pasar un último filtro, que es una entrevista con la producción:

El niño se nota que cocina en su casa. Es un chavito, tiene 22, 23 años y ahí va. No sé qué va a pasar. Estamos en el último tamiz, no sé si él ya tuvo su entrevista con la producción y va a depender de ellos”.

En julio, el hijo del polémico gobernador audicionó para la nueva temporada de MasterChef en Tv Azteca y aquí la pruebas.

¡Hijo de Cuahtémoc Blanco estará en MasterChef México!

El video fue publicado en YouTube, y es que el casting de esta temporada se está haciendo vía remota, debido a la pandemia por covid-19.

Así, en el video vemos a Blanco Santoyo cocinar unos filetes de res rellenos de espárragos con salsa de Jamaica y chile morita con guarnición de papas al orégano.

El video ya cuenta con más de 43 mil visitas y generó varios comentarios, pues a la gente realmente le sorprendió ver audicionar al hijo de Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos.

Y tú, ¿qué opinas?…

Con información de Agencias y Redes Sociales

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.