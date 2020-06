Conductores de Hoy modelan con sexys tacones. Los caballeros del programa mostraron su buen cadereo para caminar.

Ellos se han unido a los demás famosos que han subido videos a sus redes sociales bailando y brincando en estilizados tacones.

Sin duda el programa Hoy es una de las emisiones matutinas con más rating debido a que muchas personas les gustan las novedades que presentan todos los días como por ejemplo los conductores aparecieron modelando en sexys tacones.

Todo ocurrió cuando Raúl “El Negro” Araiza, Jorge “El Burro” Van Rankin, Lambda García y Paul Stanley se pusieron tacones y comenzaron hacer el reto #taconeschallenge que se ha vuelto viral, el cual consiste en usarlos sin doblarse un pie, así como hacerlo con gracia.

Para esto Dorismar que estuvo como invitada en el programa les puso el ejemplo de cómo tenían que caminar, después cada uno de los conductores tenía que modelar en la pasarela con los estilizados tacones.

Así que una vez que comenzaron con el reto los conductores le dieron su propio estilo y sello al momento de ir modelando, dejando ver que es algo complicado, pero también no tuvieron muchas dificultades para poder hacerlo bien.

Según los internautas comentaron que Paul Stanley lucía mucho mejor que Carmen Salinas, a otros no les gustó tanto la idea, pero la mayoría opinó que fue algo muy bueno ver a los hombres en tacones:

“Para que vean que no es fácil caminar en zapatillas”, “Jajaja el dolor de pies y piernas ! Jajaja”, “DIOS yo aún no he aprendido a caminar con tacones, he practicado eh pero no se me da 😂😂😂”, “el mejor el Burrito @burrovan sin duda y por muuuuuuchooo 💖” y “Jajajajajaja como me hicieron muchachos”.