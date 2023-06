Concluye rodaje de película Cocodrilos en Veracruz

Después de realizar cortometrajes exitosos como Juan y la Borrega (nominado al Ariel 2012), Above and Below the Waves (estrenado en Sitges en 2018) y Atl, incluido en la antología de ciencia ficción Aztech, el director J. Xavier Velasco finalizó el rodaje de su ópera prima titulada Cocodrilos.

Este thriller, lleno de intriga y peligro, fue filmado en escenarios del Puerto de Veracruz, México, y promete cautivar al público con su poderosa historia y actuaciones excepcionales en torno a los riesgos que viven los periodistas.

Cocodrilos sigue la escalofriante travesía de Santiago “Santi” Ortiz, un joven fotoperiodista interpretado por Hoze Meléndez (Sueño en otro idioma, ¿Conoces a Tomás?, Mente revólver), quien se ve envuelto en una oscura trama después de la muerte de su amiga y mentora, la periodista de investigación Amanda González, interpretada por Teresa Sánchez (Dos estaciones, La camarista).

Movido por la brutalidad del asesinato y el deseo de justicia, Santi se embarca en una peligrosa

búsqueda para completar la investigación inconclusa de Amanda y revelar una verdad

aterradora que pone en peligro su propia vida.

“Siendo originario de Xalapa, me tocó presenciar algunos de los periodos más violentos en el estado. Si bien Cocodrilos es una ficción, también busca hacer un comentario sobre la situación alarmante que se ha dado desde décadas atrás en la entidad, y que tiene que ver con la violencia en contra de periodistas que buscan exponer la verdad sobre temas sensibles. No por nada, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, señala el director.

Además de Hoze Meléndez y Teresa Sánchez, el reparto de Cocodrilos está conformado

por el talento de Arcelia Ramírez (La civil), Aída López (Huesera, Nudo mixteco), Carlos Aragón (Los minutos negros, Km 31-2), Karem Momo (El Jeremías), Mayra Sérbulo, (Chicuarotes, César Chávez), Manuel Cruz (Radical, Sundown) y Manuel Domínguez (La alberca de los nadies, Dis), entre otros.

En Cocodrilos, el Puerto de Veracruz brinda una atmósfera auténtica que realza la intensidad de la historia y sumerge al espectador en un ambiente de misterio y suspenso.

La película busca poner sobre la mesa una conversación coyuntural y dolorosa: el asesinato de periodistas.

El director de la cinta agrega: “La filmación se llevó a cabo enteramente en el Puerto de Veracruz, Boca del Río y en la región de Alvarado. Fue una experiencia muy enriquecedora. Tuvimos el apoyo de instituciones estatales y locales, así como el respaldo de empresas privadas como el periódico El Dictamen y el Gran Hotel Diligencias.

Concluye rodaje de película en Veracruz

Las locaciones aportan una estética muy particular que enriquecen la ambientación de un thriller situado en el trópico.”

La cinta es producida por Ernesto Martínez Arévalo (Amores incompletos, Rencor tatuado) y Jessica Villegas Lattuada (Amores incompletos, Se busca papá), y fotografiada por el cinefotógrafo Felipe Pérez Burchard, miembro de la Academia Mexicana de Cinefotógrafos (AMC).

El guion escrito por J. Xavier Velasco fue seleccionado y trabajado en el taller Cine Qua Non Lab 2021 y el proyecto contó con el apoyo del fondo de EFICINE 189 para la producción.

