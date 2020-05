View this post on Instagram

Muy enocionado de invitarlos este proximo 29 de mayo a las 8pm a un concierto q daremos mi querido @emmanueloficial y yo a través de la app de @cinepolisklic donde podran disfrutar de este evento donando desde $99 pesos, lo recaudado sera destinado a @convida_por_mexico @redbamx y el instituto nacional de neurología Un beso con mucho cariño