Concierto de los Ángeles Azules en Veracruz contará con las medidas sanitarias

Producciones El Puerto ofreció una rueda de prensa para confirmar el concierto que darán los Ángeles Azules el próximo sábado 24 de julio en el WTC de Boca del Río, tal y como estaba programado junto con la cantante Ximena Sariñana.

Bernanardo Barrios de Grupo B-One, acompañado por Jhonny Soberanis de Producciones El Puerto comentaron que debido al semáforo sanitario amarillo que predomina en Boca del Río, decidieron llenar el recinto solo al 40 por ciento e implementar diversas medidas a fin de que el público se sienta seguro.

“Contaremos con un equipo de seguridad sanitaria; el primer filtro estará en las entradas del WTC, el segundo en las entradas de los salones Tajín y en todo momento habrá gente que estará aplicando y roseando sanitizante en el aire para cuidar a los usuarios, a la producción y al talento”, destacaron los empresarios.

Además, los asistentes serán acomodados de dos en dos y estarán separados por 1 metro de distancia y el uso de cubre bocas será obligatorio.

Incluso, resaltaron que los artistas pasarán por una minuciosa inspección para confirmar que estén en óptimas condiciones de salud.

“Los artistas en cuanto lleguen se les aplicará la prueba PCR, se les checará la presión, el nivel de oxigenación y pasarán al camerino, estarán aislados hasta la hora del concierto para que también ellos se sientan seguros”, comentaron.

Cabe destacar que los Ángeles Azules están celebrando con dicha gira 40 años de trayectoria, por lo cual, el público podrá gozar de todos sus éxitos en más de 2 horas de concierto.

Canciones como ‘El Listón de tu Pelo’, ’17 Años’, ‘Cómo te voy a Olvidar’, ‘Entrega de Amor’, ‘Amor a primera Vista’, entre otras, serán parte del repertorio musical.

Las personas que aún no cuentan con boletos están a tiempo de comprarlos en las taquillas del WTC, en el hotel Four Points by Sheraton Veracruz o a través de la página www.boletea.com

Los precios de los boletos van desde 1,900 hasta 400 pesos.

El público ingresará a las 19 horas y el concierto está programado para que inicie a las 21 horas.

Por: Luis Ortiz

