¡Con todo! Laura Zapata llama “Morenacos” a los seguidores de AMLO

Durante las últimas semanas, la actriz Laura Zapata se ha mantenido en el ojo del huracán. Desde la batalla mediática con el asilo en donde vivía su abuelita, hasta sus polémicas declaraciones sobre AMLO y sus seguidores.

Laura Zapata volvió a sorprender con sus comentarios en contra de la administración federal actual y sus simpatizantes, a quienes ha denominado “morenacos” en reiteradas ocasiones.

En una reciente entrevista, la actriz reveló la razón detrás de su inconformidad. ¡Aquí te compartimos los detalles!

Durante su participación en el programa La Octava, Zapata aseguró que ha utilizado el ahora famoso término “morenaco” porque es su derecho expresarse libremente.

“Lo usé porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, porque insultan. De alguna manera, en algún momento te pones como el nivel de ellos; porque esta división de fifís, de nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, indicó.

Por su parte, el conductor del programa, Hernán Gómez Bruera, la cuestionó sobre el origen y clasismo de la frase. Asimismo, le preguntó si pensaba en disculparse con los señalados.

“Claro que sí, pero me caen gordos, pero sí claro. Este es un término feo: morenaco, sí de lo que estamos hablando, pero sí la verdad es que son re nacos (…) yo los privilegios que he tenido toda mi vida han sido porque he trabajado, porque me levanto a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, me choca cuando dicen ‘pero el PRI robó más'”, respondió.

En consecuencia, Gómez Bruera le mostró varios tuits en donde utiliza insultos y términos peyorativos para referirse a quienes integran las legislaturas y los puestos políticos actuales.

Ante esto, Zapata mencionó que no era ella, sino los personajes que interpreta en redes sociales para hablar del gobierno: “yo juego con mis personajes porque nunca dejo de ser la actriz soy. Entonces a la gente le gusta eso”.

