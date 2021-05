Así reaccionó “El Capi” Pérez al compromiso de Belinda y Christian Nodal

En medio del furor provocado por la noticia del compromiso de Belinda y Christian Nodal, varios artistas no dudaron en compartir su emoción ante tal acontecimiento. Tal fue el caso de “El Capi” Pérez, quien llamó la atención de los internautas gracias a su cómica reacción.

La tarde del pasado martes, Christian Nodal dejó caer la bomba de su compromiso con la cantante Belinda: “Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo“.

No pasó mucho tiempo antes de que varias personalidades del medio comentaran dicha publicación, enviándole mensajes de cariño a la pareja. Uno de ellos fue el conductor y comediante, “El Capi” Pérez.

“AAAHHHH ¡¿QUÉ ME VOY A PONEEER?!“, escribió el conductor de Venga la Alegría, quien ha estado pendiente del romance de la pareja desde que este se hizo público.

Asimismo, Pérez recurrió a su cuenta de Twitter para informar a sus seguidores sobre el gran evento al que seguramente “sería invitado”, ¿o no?

¡Ya me salió evento raza! pic.twitter.com/nZpZxLqYtb — El CAPI Pérez (@elcapiperez) May 25, 2021

La “tensa” relación entre El Capi Pérez y Christian Nodal

Pérez siempre se ha destacado por el toque humorístico de su conducción, y este muchas veces le ha “comprado pleitos” con famosos a los que no les parece divertido.

Uno de ellos fue el cantante Christian Nodal, con quien presuntamente el presentador había notado cierta tensión, pues este lo había bloqueado en Twitter.

Al darse cuenta de este hecho, “El Capi” Pérez recurrió a la misma plataforma para limar asperezas con el intérprete de Adiós Amor. Ante esto, Nodal respondió:

“No estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y sé cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora hablando mi*rda de mi y mi relación. Pedí que bloquearan a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal“, respondió el cantante.

¿Será que al final El Capi sea invitado a la esperada boda?

