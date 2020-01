Una de las preguntas que se hacen los seguidores del ‘El Bombón Asesino’ es ¿Cómo cambió el rostro de Ninel Conde en 20 años?.

Hace unos días Ninel Conde apareció en un video donde mostró su rostro completamente diferente a como se le conoce, causando gran impacto entre sus seguidores, quienes le dijeron que se parece a Lyn May.

Por lo que aquí algunas imágenes mostrando cómo ha cambiado la cara de Ninel Conde en 20 años que lleva dentro del medio artístico.

Ella comenzó en la telenovela ‘Como en el cine’ (2001-2002) que se trasmitió en TV Azteca.

Durante su participación en la mencionada telenovela interpretaba a Helena “Topacio” o “La Matadora” Hernández.

Parte del elenco eran Betty Monroe, Lorena Rojas, Ana La Salvia, Sergio Mayer y Geraldine Bazán.

@Ninelconde la verdad, si estabas medio rarita antes, ahora, ni como ayudarte. Lástima!! Y eres capaz de haberle pagado al carnicero, digo, cirujano??? pic.twitter.com/fjlRpaNSRY — Black night (@CeRaPe1969) January 28, 2020

Tras el paso de los años Ninel Conde se ha realizado varias cirugías en todo el cuerpo, las cuales se han hecho más evidentes en su rostro.

Aunque ha recibido duras criticas por parte de sus seguidores Ninel Conde así les ha respondido:

Con un video que compartió a través de una transmisión en vivo de Instagram, el Bombón Asesino se tomó el tiempo de responder a las críticas. “Resulta que ahora para variar están diciendo que qué me hice en la cara… como yo estoy trabajando no tengo mucho tiempo de estar viendo lo que dicen”, aseguró.

Según Ninel Conde comentó que fueron una serie de factores los cuales hicieron que su cara se viera rara, sin embargo no sucede nada con ella. “Estoy bien, no tengo nada”, condenó. “Me pidieron un video (…) y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”, aseguró.

La cantante aseguró que durante un viaje de esquí se cayó y se lastimó la rodilla y la espalda baja. Esto le estuvo doliendo por mucho tiempo por lo que se tuvo que inyectar Diprospan, “esta medicina hace que te hinches y todo coincidió”, dijo la modelo.

Con información de Twitter.