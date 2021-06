Combo inesperado: Vicente Fox se sincera con Luisito Comunica en su programa “En Cortinas”

A pesar de haber sido el blanco de críticas por posar junto a él, el youtuber Luisito Comunica entrevistó al ex mandatario de México, Vicente Fox Quesada, para el último episodio del podcast “En Cortinas”. ¡Aquí te contamos los highlights de la comentada entrevista!

Luisito Comunica decidió terminar la temporada de su podcast “En Cortinas” por todo lo alto, por eso entrevistó a Vicente Fox Quesada desde su rancho localizado en la ciudad de León, Guanajuato.

Allí, el militante de facción panista y el youtuber dejaron a un lado los temas políticos actuales, como las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio. En cambio, habló sobre los inicios de su trayectoria política.

Sobre ello, narró algunas experiencias durante su estancia en la Universidad Iberoamericana y también relató su paso por la Escuela de Negocios de Harvard. Minutos más tarde, indicó que fue Manuel Clouthier quien lo apoyó para incursionar en el mundo de la política.

“Inicié de candidato a diputado federal, aquí en la ciudad de León. Nunca se había ganado una diputación aquí, el PRI siempre arrasaba y arrebataba y resulta que ganamos las tres diputaciones federales aquí en la ciudad de León, fue el inicio de un cambio”, detalló.

Vicente Fox y su incidente con Fidel Castro: “Comes y te vas”

Además, Vicente Fox fue cuestionado sobre el incidente que protagonizó junto al ex mandatario cubano Fidel Castro, mismo con el que se originó la popular frase “comes y te vas”.

Recordemos que dicho evento ocurrió en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas 2002 en Monterrey, en la que participaron varios mandatarios latinoamericanos, incluido Castro.

De acuerdo a Fox, Fidel Castro no estaba convencido de asistir, pues también acudiría Geoerge W. Bush, con quien el cubano tenía desacuerdo. Ante esto, el oriundo de León trató de convencerlo.

“Bueno, ¿qué tal si comes y te vas para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush? Vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas. En la tarde ya estás de regreso en Cuba”, le dijo a Castro, pero el exmandatario panista aseguró que la frase fue sacada de contexto.

