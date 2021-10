Coldplay anuncia colaboración con Selena Gómez

Selena Gómez ha confirmado que ha contribuido con la voz a la canción de Coldplay “Let Somebody Go”.

El álbum Music Of The Spheres de Coldplay se lanzará la próxima semana, y Selena Gómez ha confirmado que ha aparecido en una de las pistas del álbum titulada “Let Somebody Go”.

No está claro si la canción se lanzará antes del álbum la próxima semana, pero aparecerá en el disco junto con los sencillos anteriores “My Universe” con BTS, “Coloratura” y “Higher Power”.

Music Of The Spheres seguirá al álbum Everyday Life de Coldplay de 2019, y está producido por Max Martin.