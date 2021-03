Luego de que Julián Gil perdiera la custodia de su hijo junto a Marjorie de Sousa, el ex de Paulina Rubio, mejor conocido como Colate, arremetió contra la actriz.

Fue durante la emisión del programa Los lengüilargos que Colate compartió su opinión sobre la disputa legal en la que Marjorie y Julián se han visto envueltos por la custodia de su hijo.

Allí, el empresario no dudo en calificar a Marjorie de Sousa como una “mala madre y persona” por no permitir a su expareja, Julián Gil, ver a su hijo.

De acuerdo a sus declaraciones, Colate afirmó que le parece un gran error que un menor no conviva con su padre. Además indicó que para él ese sentimiento no es nuevo, pues el pasó por algo similar junto a su ex, Paulina Rubio.

Luego de las polémicas afirmaciones, Colate fue cuestionado en una entrevista exclusiva con el Gordo y la Flaca, sobre su postura ante dicha situación. Por ello, el empresario respondió: “No me parece bien que impida a su hijo ver a su padre”.

“Los dos tienen los mismos derechos, y sobre todo, son los derechos del niño, no son los derechos de los padres, entonces, una madre no tiene el porqué decidir no quiero que veas a tu padre”, agregó.

Colate finalizó su participación en el programa de espectáculos afirmando que si bien no conoce a Marjorie de Sousa, sus acciones hablan mucho sobre su faceta como madre.

“No sé cómo es ella como madre en sí, pero lo que está haciendo con su hijo con respecto a su padre, sí, creo que es algo de mala madre, sí. El 90% de la formación emocional del ser humano viene en los seis primeros años de vida; un niño es como una computadora, que tú lo enchufas y le vas poniendo las aplicaciones, y hay influencias del padre e influencias de la madre”, concluyó.

