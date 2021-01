Clausuran el asilo en el que maltrataron a la abuelita de Laura Zapata

Luego de numerosas denuncias públicas por parte de la actriz Laura Zapata y Thalía, el asilo donde Doña Eva Manges era presuntamente maltratada, fue clausurado.

La noticia se dio a conocer en los programas “Hoy” y “Venga la Alegría”. Allí se informó que la anteriormente prestigiosa casa de retiro ubicada en el Estado de México, recientemente fue clausurada por anomalías sanitarias.

Sin embargo, lo que conmocionó fue el hecho de que el asilo fue clausurado con los internos dentro. Hasta donde se sabe, la abuelita de las famosas y Laura Zapata se encuentran encerradas allí.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Zapata se mantuvo dando actualizaciones sobre la investigación realizada al asilo: Le Grand Senior Living.

Se está practicando en este momento aquí en la Residencia donde estamos, una inspección con las diferentes dependencias de Gobierno que deben atender el tema.

Están presentes:



*COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL*

Edwin Michel Suárez Becerril.

Ricardo Carbajal Quinto. 🧵 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 26, 2021

Y algunas horas después confirmó que el lugar había sido clausurado tras una intensa revisión por parte de las autoridades:

Buenas noches. Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias del @FiscaliaEdomex @SaludEdomex @EDOMEX que duró todo el día y el resultado fue este, no tengo mayores datos. pic.twitter.com/066MjMHRAs — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

Laura Zapata confirma estar dentro del asilo

En una entrevista telefónica con el programa “Venga la Alegría”, Laura Zapata detalló un poco más de lo ocurrido, revelando que en efecto se encontraban al interior de la institución.

“¡Ay, Dios Mío!, no pues aquí tengo que estar adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela… ahorita ya me preocupó porque dije ‘¿cómo va a entrar la doctora a cuidarle las escaras a mi abuela?’, yo me imagino que ella sí podrá entrar”, detalló.

Horas más tarde, la actriz mexicana denunció estar siendo amenazada por un miembro del personal de la casa de retiro. En su cuenta de Twitter incluyó una captura del mensaje que recibió.

Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/NYkPbRmCTn — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

