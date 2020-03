Claudia Álvarez y David Zepeda protagonizan ‘Vencer el desamor’. La telenovela se trasmitirá por Televisa y es una producción de Rosy Ocampo.

Con la noticia se confirma el regresó a las telenovelas de Claudia Álvarez después de que en diciembre del 2019 diera a luz a su primera hija Kira, así como el retorno de David Zepeda a la televisora de San Ángel.

Esta nueva telenovela comenzará grabaciones en los próximos días y también se marca el regresó a la pantalla chica de Daniela Romo, tras tres años de ausencia.

La historia gira en torno a la vida de cuatro mujeres de diferentes edades que son: Claudia Álvarez, Daniela Romo, Julia Urbini quien sorprendió en ‘Caer en tentación’ y Valentina Buzzurro que sale en ‘Los Pecados de Bárbara’.

En su cuenta de Instagram Claudia compartió una fotografía junto a David Zepeda, donde le dedica un emotivo mensaje por poder volver a trabajar juntos:

“Hace 14 años compartimos x primera vez un proyecto y todos estos años me quede con una idea de ti increible por luchón, profesional y caballero!!! Hoy después de tanto tiempo no sabes la ilusión que me da trabajar contigo y ver que tu esencia sigue siendo la misma pero ya más madurito jijiji osea mejor y en pocas palabras ESTOY MUY MUY FELIZ DE VERTE Y COMPARTIR CONTIGO!!! Te quiero y vamos con todo en #VencerElDesamor”, comentó en la imagen.

Cabe mencionar que Claudia Álvarez y David Zepeda ya habían trabajado juntos en la telenovela ‘Amores Cruzados’ y ‘Hasta el fin del mundo’, por lo que para ambos ha sido un gozo volver a juntarse en un proyecto.

Con información de Instagram.