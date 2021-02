La actriz de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil compartió con sus millones de seguidores una terrible experiencia que vivió al realizarse una cirugía estética. Aquí te contamos todos los detalles.

La historia fue relatada a través de su cuenta de Instagram; iniciando con el mensaje de poner el amor propio en primer lugar antes de someterse a procedimientos estéticos.

La actriz comenzó su relato aceptando que su operación de busto fue el resultado de su inseguridad.

“Cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘La plana’ porque no tenía bubi, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad… cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis… todo salió mal con mi operación”, dijo.

Bárbara continuó recalcando que fue un error haberse sometido a un procedimiento quirúrgico sin investigar al doctor. Ella acepta que su exceso de confianza en las personas la llevó a pagar muy caro, con su salud.

La pesadilla quirúrgica de Bárbara de Regil

De Regil comenzó a presentar dolores severos en el área del busto, por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia. Como resultado, tuvo que realizarse 4 cirugías más para reparar el daño que le hizo a su cuerpo.

“El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’… cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré… tus implantes son usados'”.

“Tuve cuatro cirugías más, esto porque estuvo tanto tiempo el gel pegado a mi piel que se me infectó todo por fuera. Tuve muchas infecciones, las cirugías eran para reconstruir, cicatrizar, mil cosas que a mí me daba mucho nervio cada que entraba al quirófano”, agregó.

Bárbara de Regil concluyó inspirando a sus seguidores a dejar de lado los prejuicios y amarse tal y como son:

“Mi mamá no me enseñó a amarme y entonces creces pensando que no eres suficiente, que mis defectos los ven todo mundo y muchas cosas más que no son ciertas. Nadie se da cuenta de tus defectos, lo que tú pienses es lo que vas a crear, es el mundo que vas a vivir”, aseguró.

