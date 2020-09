Cientos los inconformes con el concierto en línea de OV7

En la reciente emisión de ‘Ventaneando’ la conductora Linet Puente aprovechó las cámaras para mostrar su molestia porque el concierto virtual que ofrecieron los OV7 el fin de semana dejó mucho que desear. Las presentadoras confesaron que se les hizo injusto pagar 400 pesos por el show ofrecido.

“En lo que me conecté, ¡ya había acabado!”, comentó Linet Puente muy decepcionada, ante esto, Rosario Murrieta, su compañera, le recomendó denunciar el hecho ante la Profeco.

De inmediato, Mónica Castañeda compartió su experiencia en este tipo de conciertos, y relató que ella pagó 150 pesos por un concierto de Matute, que duró más de dos horas.

Cabe destacar que Linet no es la única que quedó inconforme con el concierto virtual de OV7, por lo que varios internautas ya denunciaron ante la Profeco.

Así mismo en redes sociales del grupo OV7 sus fans hicieron saber su inconformidad con el poco tiempo de concierto, comparando con Matute quien a un costo más bajo ofrecieron más temas.

“Perdón pero creo pero solo una hora de concierto me parece falta de compromiso con sus fans. Es de los boletos más caros de conciertos en línea. Y discúlpenme la comparación ayer Matute toco de una manera espectacular casi tres horas y con un costo más accesible”, dijo una fan en Instagram.

“Carísimo el boleto… No maaaaa… que arrepentida estoy”, “Se ven súper desconectados, incómodos .. súper decepción”, “No duro nada, súper chafa , nada de coreografía, que barbaros! Me desilusionaron”, “No me gustó, estuvieron muy forzados, las canciones de cuando tenían 12 años, mal vestidos”, fueron solo algunos comentarios en redes sociales.

