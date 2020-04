Cibernético niega ser el padre de la hija de Sabrina Sabrok. Parece que el luchador no quiere que le cuelguen “milagritos”, mucho menos de la argentina…

Así como lo lees, resulta y resalta que el luchador niega ser el padre de Meztli, la hija de 9 años de Sabrina Sabrok que está al cuidado de Erick Farjeat.

Y es que el luchador luchador El Cibernético, se ha negado a hacerse una prueba de ADN para comprobar la paternidad de Metztli, hija de Sabrina Sabrok.

De hecho, durante una entrevista con el programa “De Primera Mano”, el pasado 15 de abril, el luchador primero se mostró incrédulo ante la noticia.

“No. Ella no lo pudo haber dicho. No sé en realidad, ella nunca me dijo nada. No, porque yo me alejé de ella y ella hubiera dicho algo en algún momento”, dijo.

“Lo que tuvimos era pasión y vivíamos el momento, nunca fue algo a futuro”, aclaró.