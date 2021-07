Surge nueva acusación contra “Chuponcito” sobre abuso sexual

El comediante “Chuponcito” sigue en el ojo del huracán y todo parece indicar que la polémica está muy lejos de terminar; esto luego de que surgiera una nueva acusación en su contra por presunto abuso sexual.

La noticia se dio a conocer en la última emisión del programa “Ventaneando”, a voz de Bárbara Estrada, quien con lágrimas en los ojos relató su experiencia con el comediante.

Si bien secundó las declaraciones que las otras víctimas habrían compartido con diversos medios, se vivió un momento de tensión cuando fue cuestionada si en alguna ocasión Alberto Flores (Chuponcito) había abusado sexualmente de ella.

La respuesta fue negativa, pero detalló que sí intentó propasarse con ella en un elevador: “Trató de besarme a la fuerza, pero yo lo empujé y pues traté de correr en su momento. Pero creo que ese fue como físicamente el momento más agresivo”.

Esta acusación se suma a otras que han surgido desde hace unos meses, todas por diferentes delitos, entre estos se encuentran: violencia digital y acoso sexual.

Entre las víctimas se encuentran: su ex asistente personal, Carla Oaxaca, y su ex novia, Bárbara Estrada, misma que aseguró que el payaso la amenazó con publicar fotos íntimas si no le enviaba videos teniendo relaciones sexuales.

Aunque en reiteradas ocasiones “Chuponcito” se ha declarado inocente de todas las acusaciones en su contra, siguen surgiendo testimonios sobre presuntas víctimas.

