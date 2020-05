“Chucky”: Se suicida co-creador del muñeco diabólico. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la saga de uno de los iconos del cine de horror en el mundo…

Este lunes trascendió con fuerza la muerte del guionista y director estadounidense de la saga “Chucky”, el muñeco diabólico, John Lafia, quien se quitó la vida en su casa de Los Ángeles, California, informaron sus familiares a las autoridades de la localidad.

Recordemos que el creador tuvo un trabajo importante para las películas del muñeco más temido de la cultura popular antes de la llegada de “Annabelle”.

Fue junto a otros cineastas como Tom Holland y Don Mancini cuando desarrollo el guión y se encargó de la dirección de las entregas Chucky de 1988 y Chucky 2 de 1990.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia Chucky desde el principio. Coescribió el guión original de Child’s Play junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió Child’s Play 2, la película favorita entre los fanáticos de Chucky”, expresó Mancini a través de Facebook.

Sin embargo, otras producciones para las que trabajó el creador de el muñeco diabólico fueron Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, The Blue Iguana, Man’s Best Friend y el videojuego Corpse Killer de Digital Pictures/Sega.

Importante destacar que hasta su muerte, John Lafia, contaba con 63 años y aparentemente no había causas emocionales que lo llevaran al suicidio como tal.

Chucky, el muñeco diabólico, está de luto

Cabe mencionar, que al guionista le sobreviven dos hijos, Tess y Kane, que procreó con la ilustradora Beverly Hong.

Sobre su vida, se sabe que otras de sus pasiones fue la música por lo que se desempeñó principalmente para la escena underground de la década de 1980, y en 2019 lanzó un álbum doble recopilatorio al que tituló John Lafia 1980-1985.

