Christopher Uckermann le dice “no” a la vacuna contra Covid-19

No es una sorpresa que varias personalidades del medio den a conocer su postura en contra de la vacuna contra Covid-19; en esta ocasión, Christopher Uckermann reveló que ni él ni su familia se la aplicarán.

En una entrevista con varios medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el ex integrante de RBD reveló la razón detrás de su decisión.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas”, señaló.

Asimismo, confesó que a pesar de haber sido vacunado durante su infancia, ahora cree que los medicamentos naturales son mucho más efectivos.

“Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar”, indicó.

Esta no es la primera vez que Chistopher Uckermann comparte su escepticismo acerca de la pandemia por coronavirus. A finales de marzo de 2020, el ex RBD publicó múltiples mensajes que intentan poner en duda la veracidad de la emergencia que azota al mundo.

En una de sus publicaciones, Uckermann pidió a sus seguidores que “despierten” y se den cuenta de lo que ocurre. Incluso ha criticado las infografías que publica la Secretaría de Salud de México, asegurando que están ocultando una verdad.

Con estas declaraciones, Uckermann se une a la lista de famosos como Paty Navidad, Sylvia Pasquel y Eric del Castillo, quienes aseguraron que no piensan acceder a la vacuna debido a sus convicciones personales.

