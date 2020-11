Christian Nodal tuvo que pedir permiso para grabar con Ángela Aguilar

Christian Nodal tuvo que pedir permiso al papá de Ángela Aguilar para grabar con ella.

El intérprete de regional mexicano Christian Nodal confesó para un programa de espectáculos que para realizar el tema “Dome como quieres” junto a Ángela Aguilar tuvo que pedirle permiso a su papá, Pepe Aguilar, situación que le generaba angustia.

El tema fue estrenado el jueves pasado y desde entonces miles de personas han reproducido y opinado sobre el dueto de ambos jóvenes cantantes, incluso, han llegado a comentar en repetidas veces mediante redes sociales que hacen una “excelente pareja”.

Christian Nodal comentó para un matutina en la Ciudad de México que grabar el tema junto a la hija de Pepe Aguilar no fue nada sencillo, ya que primero tuvo que mandar el material al músico y productor para su aprobación.

Lo anterior, dijo, es un protocolo que siguen los cantantes que buscan el respaldo de su hija, ya que protege mucho la trayectoria de Ángela Aguilar, quien hace apenas unos años comenzó su carrera y ha comenzado a crecer en el gusto del público de todas las edades.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño, toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, dijo el intérprete de “Adiós amor”.

Christian Nodal agregó que el tema finalmente llenó las expectativas de Pepe Aguilar y procedieron a realizar la grabación y más tarde se grabó el video en el que se le ve a la pareja muy enamorada y a él tratando de ganarse su corazón.

Cabe señalar que el primer acercamiento entre Nodal y Ángela Aguilar ocurrió luego de que el cantante le escribiera a través de su Instagram. Luego de este dúo se han desatado toda clase de comparaciones entre la pareja y, por supuesto, Belinda.

