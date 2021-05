Christian Nodal sufre de ansiedad si Belinda no está a su lado por las noches

En medio de una semana llena de éxitos, el famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal, no parece estar tan bien como parece; al menos eso es lo que ha dejado ver a través de su cuenta de Twitter. ¡Sigue leyendo para enterarte el por qué!

De acuerdo a sus declaraciones, el intérprete de “Adiós amor” ha pasado varias noches de desvelo porque a su lado no se encuentra el amor de su vida, Belinda.

En una serie de tweets, Christian Nodal dejó ver que tiene una fuerte dependencia de su actual pareja, ya que si esta no está a su lado, no puede conciliar el sueño.

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas… ta cabró*“, fue el mensaje que escribió Nodal, y que más tarde desencadenaría una ola de comentarios al respecto.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas… ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

Tras recibir un gran número de respuestas con las posibles causas de su insomnio, Christian respondió revelando: “estaba acostumbrado por el trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”.

Dicha declaración provocó que miles de usuarios comenzaran a recomendarle buscar ayuda y acudir con un especialista en el tema.

“Ese es tu lugar seguro y es lo que ahora te hace falta Chris.. que pronto puedas descansar, lo necesitas por salud”; “Christian, eso ya es algo que debes de tratar con un médico. Por el bien de todos a los que amas y principalmente por ti, ve y hazlo. Estás regresando a esas agendas de trabajo súper apretadas y necesitas estar sano”, son algunos de los comentarios que recibió el cantautor.

Christian Nodal está listo para llegar al altar con Belinda

A pesar de que al comienzo de su relación muchos dudaron de su veracidad, con el tiempo han demostrado que están muy felices, y hasta dispuestos a llegar al altar.

El propio Nodal asegura estar listo para dar el siguiente paso: “Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens”, señaló Christian Nodal en entrevista con Infobae a finales de marzo.

