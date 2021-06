Christian Nodal rompe el silencio sobre rumores de embarazo de Belinda

La pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, han acaparado los titulares desde que dieron a conocer la noticia de su compromiso, mismo que provocó que los rumores sobre un posible embarazo resurgieran. ¿Qué dijo el cantante? ¿Confirmó o negó el embarazo?

Ante el gran número de especulaciones que han rondado a Belinda sobre un embarazo, Christian Nodal decidió romper el silencio y poner fin a los rumores.

En conferencia de prensa, el intérprete de “Adiós Amor” se mostró divertido ante el rumor y tras desmentirlo, aseguró que en este momento la pareja está enfocada en otras cosas.

“Voy a ser papá, pero con un nuevo disco que va a salir muy pronto. No lo tengo bien planeado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o será privado, pero es algo que a la fecha no se ha hablado“, detalló el cantante regional mexicano.

Christian Nodal siempre supo que Belinda era la indicada

Asimismo, el famoso recalcó que tanto él como Belinda buscan disfrutar de su compromiso antes de siquiera pensar en convertirse en padres.

“Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda, ya después de estar casados y que lo disfrutes un poquito, sigue el bebé… pero pasito a pasito”, compartió.

De acuerdo a sus declaraciones, el cantante “quisiera tener como cinco hijos” junto a Belinda. Además, se robó más de un suspiro al revelar que desde el primer día supo que ella era su alma gemela.

“Lo tiene todo, para mí es un ángel que llegó a salvarme la vida, entré en una realidad que estoy disfrutando demasiado, cuando la encontré tenemos muchas cosas en común y nos dimos alivio los dos… Yo sabía que era la mujer de mi vida“, concluyó.

