Christian Nodal ha vuelto a demostrar que está perdidamente enamorado de Belinda, pues se ha mantenido a su lado durante su proceso de recuperación por su contagio de coronavirus.

Recordemos que hace unos días, la intérprete de “Egoísta” confirmó encontrarse en recuperación luego de haberse estado delicada de salud al dar positivo por Covid-19.

Sin embargo, su ahora prometido Christian Nodal se ha mantenido al pendiente de ella y cuidándola como solo él sabe hacerlo; así lo demostró Belinda al compartir una serie de tiernas historias de Instagram.

A través de su cuenta oficial, la guapa cantante publicó unas imágenes donde se le ve a ella acostada en una mecedora luciendo pijama y Crocs, mientras él la toma de su mano y la mira fijamente enamorado.

Como sucede cada vez que la pareja comparte postales juntos, sus fanáticos enloquecieron al ver que Nodal ha sido “el enfermero” de Belinda y no ha dejado su lado.

Este momento que ya se volvió viral no ha hecho más que aumentar la expectativa para la futura boda de la pareja; varias fuentes han asegurado se llevará a cabo el próximo año.

Aunque ni Belinda ni Christian Nodal han dado detalles sobre su enlace matrimonial, se presume que para el día de unir lazos con su prometido, ya estaría vacunada.

Ella misma dio a conocer la noticia al Reforma señalando que aunque en este momento no puede, sí planea vacunarse: “Yo me tengo que vacunar, porque me acaba de dar Covid-19 y entonces todavía no puedo”.

