Christian Nodal defiende su romance con Belinda. No dud贸 en defender su relaci贸n sentimental ante los rumores de que es pura publicidad…

Y es que Nodal brind贸 sus primeras declaraciones luego de confirmarse su romance con Belinda, y no dud贸 en defender su relaci贸n sentimental ante los rumores que aseguran es pura publicidad para el reality show en el que participan juntos.

El joven cantante de m煤sica regional mexicana se mostr贸 un poco sorprendido por las reacciones que provoc贸 su nuevo noviazgo con su compa帽era de La Voz鈥 M茅xico.

“Bien, al final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que hab铆a vivido porque es una figura p煤blica y yo no estaba acostumbrado鈥 la otra vez est谩bamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia totalmente diferente, ya me hac铆a falta andar de buenas as铆 todos los d铆as鈥 El amor es bonito”, mencion贸.

Adem谩s, el int茅rprete se dio el tiempo de compartir c贸mo se dio el flechazo entre ambos.

“Todo loco, ya hab铆a pasado en unos premios que ah铆 fue el primer contacto como amistad, y luego ya en ‘La Voz’ yo creo que ah铆 ya se consolid贸 todo”, revel贸.

隆Christian Nodal defiende su romance con Belinda!馃挒馃挒

Ante la pregunta directa sobre qu茅 le dir铆a a la gente que asegura que su amor铆o se trata de un truco publicitario para que el programa tenga m谩s espectadores, Christian dijo tajantemente: “Pues que no”.

Finalmente, el int茅rprete de 鈥淎di贸s amor鈥 se refiri贸 a los memes que surgieron tras gritar a los cuatro vientos su relaci贸n con Belinda.

“Los memes鈥 隆ay chale!鈥 yo tengo un amor por los memes, es como si estoy de malas y me llega un meme chistoso me hace el d铆a, y pues yo vi varios memes ah铆, conmigo no estaba acostumbrado, pero eso cosa que siempre pasa, entre m谩s crece todo igual la gente empieza a hablar”, coment贸 sonriendo.

Y t煤, 驴qu茅 opinas?鈥