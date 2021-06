Christian Nodal asegura que Belinda “le salvó la vida”

En medio del furor que sigue causando la noticia de su compromiso con Belinda, Christian Nodal hizo fuertes revelaciones sobre el inicio de su relación con la cantante. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En una reciente entrevista con “Despierta América”, el cantante de regional mexicano destapó que a los dos meses de haber iniciado su romance con Belinda, ya quería casarse con ella.

Al ser muy unido con sus padres decidió contarles sus planes, y aunque al principio fue cuestionado sobre su decisión, pero tras escucharlo le dieron la razón.

“A los dos meses de novios fui a mi casa, a Guadalajara, y cuando fui a visitar a mi familia les dije que me quería casar con Beli. Me dijeron ‘cómo, explícanos, estás loco’. (Les dije) para mí es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida; me ha enseñado mucho, me ayudó a crecer como hombre, para mí es la mejor mujer del mundo”, narró Nodal.

Además, detalló que sus padres quedaron “encantados” con Belinda desde que la conocieron: “Quedaron super enamorados de ella. De ahí pal’ real yo tenía la decisión de querer casarme con ella; no encontraba el momento adecuado y cuando lo encontraba no se daban las cosas…”

Christian Nodal reveló detalles sobre su compromiso con Belinda

En una reciente participación en el programa “El Gordo y la Flaca”, el intérprete de “Adiós Amor” también se sinceró sobre la noche en que le pidió matrimonio a la cantante.

Así suena la nueva versión de “Si nos dejan”, de Belinda y Christian Nodal

Allí señaló que a pesar de su deseo por casarse con Belinda era muy grande, esperó a encontrar el momento perfecto para hacerlo.

“Vine a España y empecé a planear algo lo más rápido posible para que saliera algo muy romántico, como le gusta a mi mujer. Al final, salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz”, puntualizó.

En cuanto se le cuestionó sobre el lujoso anillo que le regaló a Belinda, Christian Nodal afirmó que: “Yo no quiero que se vayan por el lado superficial y que piensen que el amor es material. Crecí viendo como mi papá le daba lo mejor a mi mamá y yo lo quiero hacer igual, quiero tratar como reina a mi mujer, hasta donde me den mis alcances”.

