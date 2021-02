Christian Estrada y Ferka de “Guerreros” anuncian su embarazo

Los ex participantes del reality de concursos “Guerreros”, Christian Estrada y Ferka, confirmaron su embarazo al mostrar su ultrasonido.

Luego de varios días de especulaciones, la pareja decidió romper el silencio y confirmar la noticia en el programa matutino, “Hoy”.

Fue durante la transmisión del programa que los futuros papás compartieron imágenes de uno de sus primero ultrasonidos, detallando que se encuentran en los primeros tres meses de embarazo.

“Vamos a ser papás”, dijo la pareja. Por su parte, Ferka compartió con Galilea Montijo y Andrea Escalona, algunos de los síntomas que la hicieron descubrir su embarazo.

“Estaba en la cocina y de repente sentí náuseas, y dije ‘estas guacaras no son normales’. Me fui por una prueba rápida y así lo confirme”, explicó la ex participante de “Guerreros”.

En cuanto a Cristian Estrada, confesó estar muy contento por la noticia y dice esperar con ansias la llegada de su bebé.

Te puede interesar:

Lety Calderón está de luto: “Te vamos a extrañar mucho”

Mayrín Villanueva regresa a las telenovelas con “Si Nos Dejan”

Esta no es la primera vez que Christian Estrada se convertiría en padre , pues hace unos meses se confirmó que perdió al hijo que esperaba con la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía.

Ferka y Estrada se conocieron durante su participación en una de las ediciones del programa “Guerreros” e hicieron público su romance un tiempo después.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.