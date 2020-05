Christian Estrada a Frida Sofía: “Eres mamá de un bebé muerto”. Un capítulo más se escribe en esta historia hiriente a manos del ex de la hija de La Guzmán…

Todo parece indicar que a éstos personajes no los detiene ni la pandemia más mortífera del Siglo XXI, ¿algún día alcanzarán la paz y terminarán las agresiones?.

Resulta y resalta que la ex pareja sentimental de Frida Sofía volvió a atacar a la famosa.

Sin embargo, en esta ocasión -públicamente y sin ningún filtro- acusó a la hija de Alejandra Guzmán de ser la única culpable del aborto al que se sometió en el pasado.

Pese a que la interrupción del embarazo debiera ser una decisión personal e íntima, Christian Estrada, sin ningún respeto por la vida privada de Frida Sofía, ventiló que ella fue quien tomó la decisión de someterse a un aborto.

Si las declaraciones no fueran demasiado, Christian Estrada volvió al ataque a través de sus historias de Instagram, en donde nuevamente exhibió a su ex pareja Frida Sofía.

“Que te quede claro que el aborto no te libera de ser madre, te hace madre de un niño muerto”, dijo Christian Estrada.

Christian Estrada & Frida Sofía

Incluso, pareció no bastarle exhibir a su ex novia en redes sociales, también concedió una entrevista a “De Primera Mano”, para pedirle a Frida Sofía que ya no hable más del tema.

“Fue duro ver y saber la verdad, no le dio luz a una criatura. Te quitan los sueños de ser padre”.

Recordemos que Christian Estrada parece buscar la fama quizá de ahí sus declaraciones. Pues también le pidió a Frida Sofía que se reconcilie con su mamá, pese a que hace meses el joven no tiene ningún contacto con su ex.

Con información de Agencias y Redes Sociales

