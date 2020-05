Christian Chávez se ha intentado suicidar. Parece que el problema entre el ex RBD y su ex pareja, Maico Kemper, no se terminará por ahora, pues luego de que se acusara al actor de haber cometido violencia física contra su ex, ahora sale a la luz que Chávez se ha intentado suicidar en varias ocasiones.

Según la revista TvNotas el maquillista aseguró que el cantante lo intentó chantajear con videos comprometedores para que no dijera nada sobre sus relación. Sin embargo a Maico no le importaron las amenazas y dio su versión ante la prensa.

Chávez habría golpeado a su ex pareja con una botella en la cabeza, si bien el actor no lo negó, sí aseguró que las relaciones tóxicas nunca llevan a un buen lado, con esto insinuaba que en una historia siempre hay más de una versión.

El ex de Christian Chávez confiesa todo

Ahora, nuevas cosas ven la luz pues según el ex de Chávez, el actor aseguraba que se se quitaría la vida. “Dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó llamé a mi amiga y ella lo vi por Facetime”, aseguró el maquillista a la revista de circulación nacional.

Lo cierto es que la historia entre ellos dos parece que no terminará aquí. Luego de que Christian lo presumió en redes sociales, los problemas reales se revelaron, sin embargo los fanáticos del ex RBD no se imaginaran que existiera una historia tan turbia entre ambos. Así el actor Christian Chávez se ha intentado suicidar varias veces, según su ex pareja.

Con información de Show News.