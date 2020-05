Christian Chávez: ¡Viví una relación tóxica!

Christian Chávez admite haber vivido una relación tóxica. Luego de que su ex pareja lo denunció públicamente de generar violencia doméstica…

Resulta y resalta que después de que TVNotas reveló que Christian Chávez había agredido físicamente a su ahora ex pareja, Maico Kemper, el ex RBD decidió hablar al respecto.

Y aunque en un primer lugar habría enviado un comunicado donde aclaraba que se reservaba el derecho a opinar sobre las acusaciones en su contra, ahora el cantante comentó.

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”, mencionó.

“Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo sino alzas la voz desde un principio. Es muy fácil de pronto darle el consejo a tu amigo, a tu familiar, pero de pronto verlo en ti mismo uno tiende de pronto a romantizar ciertas situaciones”, agregó.