¡Christian Chávez golpea a su novio y lo niega!

Christian Chávez acusado de golpear a su novio. Vaya escándalo en el que se ve envuelto el ex RBD quien es señalado de generar violencia doméstica…

El estilista Maico Kemper ha acusado al cantante y actor Christian Chávez de golpearlo en la cabeza con una botella.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar”.

“Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, dijo Kemper en entrevista para TVNotas.