View this post on Instagram

👀👀 #chiquis Suerte por aquellos que encuentran un verdadero amigo leal en este mundo falso. …Este tiempo en cuarentena me ha permitido ver cosas / personas por lo que realmente son … Y es difícil encontrar amigos verdaderos. ¡Gracias a Dios por los verdaderos que me aman por MÍ, y no por lo que pueden "obtener de mí"! Y si !! Estoy pasando por eso. También soy un maldito humano. ES LO QUE ES!