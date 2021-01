Chiquis Rivera cambia su look y fans aseguran que se parece a Thalía

Chiquis Rivera sorprendió en redes luego de compartir una fotografía en la que muestra un nuevo “look”, pues muchos aseguran se parece a la cantante Thalía.

El pasado martes, la cantante presentó al nuevo miembro de su familia, su mascota “Pancho”. En el mensaje con el que acompañó la foto, Chiquis asegura que el canino es “el dueño de sus quincenas”.

Chiquis Rivera sorprende con cambio de look.

A pesar de la belleza de su perrito, varios internautas destacaron los cambios que presenta la hija de Jenni Rivera. El nuevo look consistió en un tono de cabello más oscuro, que poco tardó en causar que sus seguidores encontraran un parecido entre ella y Thalía.

Actualmente, la fotografía cuenta con más de 280 mil “me gusta” y esta no fue la única ocasión en la que la cantante se robó la atención de muchos. Horas después, publicó una imagen en la que posa con un revelador bikini y la playa de Tulum, Quintana Roo de fondo.

A pesar de que por varios años ha sido blanco de críticas debido a su apariencia, ella ha dejado muy claro que pone poca atención a los comentarios negativos y se enfoca en su bienestar físico y emocional.

Durante los últimos meses Chiquis se ha mantenido en el ojo del huracán, pues fue acusada de serle infiel a Lorenzo Méndez, su actual esposo pero con quien está en trámites de divorcio.

Chiquis Rivera se separa de Lorenzo Méndez

Lorena Herrera explota contra la Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación; mientras que Rivera confesó a la revista People en Español que se encontraba tranquila: “Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

