Chikis Rivera lame la suela de unos tenis y le llueven las críticas. La Chikis se mostró muy molesta por los comentarios en que la acusan de sucia…

Cibernautas se lanzaron con todo contra Chiquis Rivera luego de compartir un video en el que se le puede ver lamiento las suelas de unos tenis recién comprados.

Vía Instagram, la hija de Jenni Rivera compartió un clip de su “tradicional beso” a los zapatos, los cuales aseguran es su modo de estrenarlos.

“¡Es una tradición de la familia Méndezd arle a la suela de tus nuevos tenis un agradable beso de lengua de bienvenida!”, explicó.

Tras esto, la cantante compartió a través de InstaStories su molestia por los comentarios en los que la acusan de no seguir las medidas contra el Covid-19.

“Antes de estar juzgándome y criticándome, pregunten porque esa sí es ignorancia, es asumir antes de preguntar. No sean tan ignorantes. Es mi vida. Para que lo sepan sí los desinfectamos antes de… (…) El covid no es para estar jugando y estar haciendo comentarios como esos, espero que no les dé a ustedes”, expresó. “Ya déjenme vivir mi pin… vida, si me dio Covid, perdón, como si yo quise que me diera Covid, no estén diciendo que porque hago algo así no estoy tomando las precauciones necesarias, me quieren decir ignorante y ustedes háganme el favor, no me sigan si no quieren ver mis cosas”.

https://www.instagram.com/reel/CEYKF7wHyCq/?utm_source=ig_embed

