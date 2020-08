¡”Chespirito” sale del aire en todo el mundo!

Reveló que el programa de su padre ha quedado fuera de “las pantallas de todo el mundo.

Asimismo, se comenta que el canal 9 dejará de trasmitir los programas que durante años fueron los más populares en la televisión abierta.

Aunque no se han aclarado los verdaderos motivos de esta decisión, cibernautas especulan que se debe a un serio conflicto entre Televisa y Grupo Chespirito.

Por su parte, Florinda Meza dio su opinión al respecto a través de su cuenta de Twitter, donde mencionó que ella no formó parte de las negociaciones.

“Aunque no tengo nada qué ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió.