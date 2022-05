¿Chabelo tiene cáncer? Esto es lo que se sabe de su estado de salud

Pese a que es uno de los artistas más longevos del mundo del espectáculo en México, Xavier López ‘Chabelo’, debido a su avanzada edad, presenta problemas de salud por los que tuvo que atenderse y ahora, también, lo obligan a retirarse del público luego de décadas de trayectoria.

Y es que de acuerdo con la reciente declaración que compartió uno de sus hijos, el estado del intérprete empeoró con enfermedades y complicaciones que hasta este momento, al parecer, lo tienen bastante desgastado y delicado.

La condición actual de ‘Chabelo’ no está en su mejor momento, pues ‘El amigo de todos los niños’ comenzó a evidenciar padecimientos a partir del encierro que provocó la pandemia, un proceso de cuidado que le fue difícil afrontar puesto que ya es una persona de la tercera edad.

¿Chabelo tiene cáncer?

Además de los problemas anteriores, este martes se dio a conocer información que señala que el famoso tiene cáncer, ya que según los datos que externó una amiga cercana a la familia del actor, éste presentó a finales de 2019 y principios de 2020 dolores de cabeza, migraña, falta de apetito y fatiga, síntomas que se más tarde, después de una revisión médica, se adjudicaron a dicha enfermedad.

‘Chabelo’ se sometió a exámenes de sangre, así como a una resonancia magnética y un estudio PET que arrojó el resultado de que el intérprete padece un tumor cancerígeno en el tubo digestivo.

“A finales de 2020 fue sometido a una cirugía para retirar el tumor, pero le dijeron que el cáncer era agresivo”, resaltó la informante que conversó con la revista ‘TV Notas’, quien también aseguró que ‘El amigo de todos los niños’ se negó a iniciar el tratamiento con quimioterapias, de tal forma que ahora, agregó, el exitoso presentador de televisión tiene el cáncer esparcido en varios órganos del cuerpo.

Hasta este momento, la familia de ‘Chabelo’ no ha hecho declaraciones sobre este tema, no obstante, la persona que habló con el medio aseguró que ya no hay esperanza.