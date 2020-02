Chabelo así alertaba a la niñez mexicana con la ‘Campaña mucho ojo’. Además otros famosos se sumaron a la campaña que organizó Televisa en los 90.

Tras el cruel asesinato de la pequeña Fátima, quien tenía siete años de edad, la sociedad mexicana se encuentra indignada ante todos los feminicidios que imperan en el país.

Actualmente en la televisión se ven muy pocas campañas alertando al público sobre los delitos que imperan en el país.

Por lo que algunas personas han recordado cuando varios famosos realizaban la “Campaña mucho ojo”, uno de los que participaba era Chabelo.

En los años 90 Televisa lanzó la mencionada campaña, cuyo objetivo era alertar a los niños mexicanos sobre los peligros que había en aquel entonces.

Asimismo, artistas como Chabelo y los personajes de ‘El Chavo del 8’ participaban diciendo la siguiente frase que mencionaban era:

“Tú vales mucho y mereces respeto, cuídate a ti mismo y ojo cuate, mucho ojo”.

Por las imágenes que se muestran en el video que se encuentra en YouTube, cuenta la historia de una señora que con malas intenciones se acerca hacia una menor con la excusa de mostrarle unos perritos,”vamos, nadie se va a dar cuenta”, comenta la mujer a la pequeña.

Luego de ese dialogo aparece Chabelo diciendo: “¡mucho ojo!, que no te engañen, lo que no se puede contar y se tiene que hacer a escondidas, no puede ser bueno, es vergonzoso”.

Además, el mejor amigo de todos los niños, como también es conocido Chabelo, menciona: “es un secreto feo que te causará daño y te hará sentir muy mal. ¡Dile no a esa persona! sea quien sea y aléjate de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tengas”.

Por lo que aparece otra vez la niña y le contesta a la señora: “A mí no me gusta hacer nada a escondidas, así que ya deje de molestarme”.

Tras la contestación de la niña hacia la señora, Chabelo lo celebra y expresa,”¡Así se hace, tú vales mucho y mereces respeto, cuídate a ti mismo y ojo cuate, mucho ojo!”.

Con información de debate.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.