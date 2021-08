César Bono regresa al teatro tras contagio por Covid-19: “Soy un viejín saludable”

A varias semanas de confirmar su resultado positivo a Covid-19, el actor César Bono ya está listo para volver a los escenarios con su monólogo Defendiendo al cavernícola. ¿Cómo ha evolucionado su salud? Aquí te lo contamos.

El histrión hizo su gran reaparición durante el programa “Sale el Sol”, en donde contó varios detalles sobre su contagio, desde cuándo y cómo se enteró, hasta su proceso de recuperación.

“Más que el estar dentro de una habitación o el estar fuera, lo que me hizo sentir muy mal, y ahí volvemos a mi vocación, fue el dejar de trabajar porque definitivamente yo nací para eso, para llevarles a ustedes sonrisas, llevarles a ustedes la capacidad de reflexionar”, compartió el famoso.

Te puede interesar:

César Bono da positivo a Covid-19: “Ya tenía las dos vacunas”

Gabriel Soto e Irina Baeva posponen su boda: esta es la poderosa razón

Asimismo, César Bono destacó que como efecto secundario de su enfermedad paró de apoyar económicamente a su familia, hecho que lo hizo sumamente triste.

“Me dolía mucho el no poder estar realizando mi trabajo, de tener dos sueldos que era el teatro y la tele, no tenía ninguno. Tengo cuatro hijos y de ellos todavía ayudó económicamente a dos. No puedo dejar de trabajar aunque quiera“, añadió.

En cuanto se le cuestionó sobre cómo se enteró de su contagio y si este lo asustó, Bono respondió:

“Más que asustarme, me sorprendí, a mí me hacían, sin exagerar, unas tres pruebas a la semana, o sea soy un viejín saludable por el momento, no canto victoria, pero por el momento soy un viejín de 70 años que goza de salud“, declaró a las cámaras del programa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.