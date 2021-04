La pandemia por coronavirus no solo ha cobrado la vida de millones, también ha tenido repercusiones en las dinámicas familiares; prueba de ello es el actor César Bono, quien este jueves reveló que puso fin a su matrimonio.

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, el actor reveló que ya lleva varios meses separado de su esposa Patricia Castro, a causa de algunas agresiones verbales.

El actor, reconocido por su cómico personaje de “Frankie Rivers”, señaló que los problemas comenzaron tras la muerte de alguien cercano por Covid-19.

“No le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia, y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo“, detalló.

De acuerdo a César Bono, luchó hasta el final por salvar su relación; sin embargo, el tiempo y la violencia verbal acabó por acabarla.

“Luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla.”

“Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia“, concluyó César Bono.

